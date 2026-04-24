Подтверждён приговор врачам Черниговской ЦРБ по делу о смерти пациентки

Верховный суд России окончательно подтвердил приговор врачам терапевтического отделения Черниговской центральной районной больницы Приморского края, которых признали виновными в гибели пациентки из-за ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы со ссылкой на кассационное определение.
В силе остались решения Черниговского районного суда от 20 февраля 2025 года, апелляции Приморского краевого суда от 22 апреля 2025 года и кассации Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 16 сентября 2025 года, где действия медиков квалифицированы по части 2 статьи 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей.
Суды установили, что в Черниговскую ЦРБ поступила женщина, которую госпитализировали в терапевтическое отделение. Там врачи неверно определили диагноз, неправильно оценили выявленные у пациентки патологические изменения и не скорректировали схему лечения, хотя для этого были основания. В результате состояние женщины ухудшалось, патологический процесс прогрессировал, и это привело к её смерти.
Каждому из осуждённых врачей назначили по два года ограничения свободы и на тот же срок запретили заниматься врачебной деятельностью. Однако из-за истечения сроков давности уголовного преследования медиков освободили от реального отбывания этого наказания, при том что обвинительный приговор и квалификация по части 2 статьи 109 УК РФ остались в силе.
Отдельно рассматривался гражданский иск мужа умершей пациентки к медицинскому учреждению о компенсации морального вреда. По данным судебной системы, 16 декабря 2025 года Черниговский районный суд частично удовлетворил требования истца, который просил взыскать семь миллионов рублей. Суд присудил ему три миллиона рублей, признав, что смерть жены, связанная с ошибками при лечении, причинила ему серьёзные моральные страдания.
31 марта 2026 года судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда пересмотрела размер выплат. Апелляция, опираясь на выводы вступившего в силу приговора по уголовному делу и оценив степень ответственности медучреждения, снизила компенсацию морального вреда до полутора миллионов рублей.