В деле об убийстве семьи в Атырауской области появились новые шокирующие детали

По информации правоохранителей, убийства членов семьи были совершены не одновременно: между первым и последующими эпизодами прошло несколько месяцев.
Согласно данным региональной прокуратуры, Наурыза Мукангалиева подозреваемый Султан Сарсемалиев убил в мае, остальных троих — в ноябре.
Следствие считает, что преступление совершено им единолично, без участия третьих лиц.
По заключению судебно-психиатрической экспертизы Сарсемалиев признан вменяемым и способным отвечать за свои действия.
Как сообщил помощник прокурора Атырауской области Жандар Болатбек изданию «Ак Жайык», на телах погибших зафиксированы множественные колото-резаные ранения, нанесенные кухонным ножом.
«У каждого — шесть и более повреждений в области груди, шеи и жизненно важных органов», — уточнил он.
В отношении Акбаян Мукангалиевой — жены Сарсемалиева и дочери погибших — окончательное заключение пока не вынесено.
Специалисты в Атырау не смогли дать однозначную оценку ее психическому состоянию, в связи с чем назначена повторная судебно-психиатрическая экспертиза в Алматы.
Тем временем родственники погибших настаивают на проведении открытого судебного процесса, рассчитывая, что в суде будут озвучены все обстоятельства произошедшего.
Уголовное дело может быть направлено в суд уже в мае.
О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангельдин.
По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявили 29-летнего жителя Махамбетского района Султана Сарсемалиева. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга — 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. 24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии их задержали. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.
9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль — детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.