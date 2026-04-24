В Ростове в колонию отправили вербовщика, планировавшего теракт в школе

В Ростове-на-Дону осудили вербовщика террористов, планировавшего теракт в школе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
По информации суда, в апреле 2023 года мужчина вступил в запрещенное международное террористическое формирование радикальных исламистов. В это сообщество он также пытался привлечь знакомых для совершения теракта в одной из школ Махачкалы.
В Ростове-на-Дону экстремист получил 14 лет колонии строгого режима.
