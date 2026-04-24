В Минске учащийся колледжа отвез в лес $6500 от пенсионерки — что было дальше. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками милиции был задержан 16-летний учащийся колледжа, который забрал деньги у обманутой 72-летней минчанки.
Несовершеннолетний выполнял задание телефонных мошенников. Сначала они ему позвонили от имени оператора сотовой связи, смогли выманить домашний адрес. На следующий день поступил звонок якобы от прокурора, который напугал уголовной ответственностью за терроризм.
Подросток, спасая себя от наказания, приехал из Смиловичей в Минск. На Долгиновском тракте он встретился с незнакомой пенсионеркой. Минчанка отдала ему 6500 долларов и 1000 рублей. Она думала, что декларирует деньги через Национальный банк.
«Подросток забрал деньги и отвез их в лес, где оставил для следующего курьера. Все это время он продолжал верить мошенникам и под их диктовку написал заявление о непривлечении к ответственности», — сообщили в милиции.
После задержания несовершеннолетний признался, что слышал о данных схемах обмана. Проверка по указанному факту продолжается.
Ранее минчанка сходила в гости к подруге и осталась без зарплаты — вот что случилось.
Тем временем минчанка позвонила в милицию, когда ее пожилая мать захотела отдать 7000 рублей.
Вместе с тем Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси.