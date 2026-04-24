Военные НАТО уронили с высоты 300 м боевую машину стоимостью €600 тысяч

В тот же день портал Wirtualna Polska сообщил, что Париж и Варшава проведут совместные учения своих военно-воздушных сил (ВВС) в Балтийском море, в ходе которых истребители Rafale будут имитировать применение ядерных боеголовок. По сообщению источника портала, новая франко-польская группировка также будет «в некотором смысле вне бюрократии НАТО», что позволит принимать гораздо более быстрые решения в сфере обороны.