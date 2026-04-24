Военные НАТО уронили с высоты 300 м боевую машину стоимостью €600 тысяч

Военные НАТО уронили с высоты 300 м боевую машину стоимостью €600 тыс. Об этом 23 апреля сообщил портал Nexta на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

На опубликованных кадрах видно, как машину на парашюте десантируют с самолета, после чего трос обрывается и техника падает на землю.

«Испанские десантники уничтожили бронированную машину стоимостью €600 тыс. во время учений», — говорится в публикации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что всплеск милитаризма в Европе по отношению к России требует от Москвы принятия мер по защите интересов страны. При этом он подчеркнул, что выстраивание новой архитектуры европейской безопасности в любом случае потребует от европейских стран диалога с Москвой, «как бы Евросоюз этого не хотел».

В тот же день портал Wirtualna Polska сообщил, что Париж и Варшава проведут совместные учения своих военно-воздушных сил (ВВС) в Балтийском море, в ходе которых истребители Rafale будут имитировать применение ядерных боеголовок. По сообщению источника портала, новая франко-польская группировка также будет «в некотором смысле вне бюрократии НАТО», что позволит принимать гораздо более быстрые решения в сфере обороны.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше