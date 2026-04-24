ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора: среди задержанных оказались уфимцы

Жители Уфы готовили теракт против руководства Роскомнадзора.

Источник: ФСБ России

ФСБ России предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора — среди семи задержанных участников группы есть жители Уфы. Центр общественных связей ведомства рассказал подробности операции.

Группа планировала подорвать автомобиль с руководителями Роскомнадзора с помощью самодельного взрывного устройства. Теракт предотвратили 18 апреля.

Всего задержали семь человек в четырех городах — Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Все они были завербованы через Telegram.

Группой руководил москвич 2004 года рождения. При задержании он открыл огонь и был нейтрализован.

При обысках силовики нашли самодельные взрывные устройства массой около 1 кг, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета и рации. Также изъяли неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований и инструкцию по вступлению в запрещенную в России украинскую террористическую организацию.

На всех задержанных возбудили уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Вопрос о предъявлении обвинения в приготовлении к теракту решается.