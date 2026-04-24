Украинские спецслужбы против РКН. Главное о предотвращении теракта

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте украинских спецслужб против руководителей Роскомнадзора.

Взорвать автомобиль одного из чиновников готовились завербованные Киевом сторонники неофашистской идеологии, задержаны семь подозреваемых, предполагаемый главарь группы уничтожен при оказании вооруженного сопротивления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Предотвращение теракта

  • 18 апреля 2026 года предотвращен теракт против руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства, сообщили в ЦОС.
  • Как отметили в ФСБ, в результате проведенных мероприятий в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке преступления.
  • Молодые люди были задержаны по местам проживания, следует из распространенного ФСБ видео.
  • Главарь террористической группы, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, добавили в ЦОС.
  • Администратор группы, в которой готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора, оказалась среди задержанных за подготовку теракта в отношении руководства РКН.
  • В ходе обысков у подозреваемых изъяли самодельные взрывные устройства массой 1 кг, гранату Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.
  • Задержанные за подготовку теракта против руководства РКН состояли в чатах, где планировались поджоги и убийства.
  • Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

Угрозы в адрес сотрудников РКН

  • В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия РКН по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений.
  • Сотрудники Роскомнадзора и их родственники получают угрозы и становятся жертвами нападений и экстремистских акций со стороны молодых людей, действующих под влиянием украинских спецслужб, из-за проводимой работы по обеспечению безопасности в интернете, сообщили в ЦОС.
  • Как сообщили в спецслужбе, исполнителями таких преступлений являются координируемые из-за рубежа молодые люди — граждане России, в том числе несовершеннолетние.

Использование интернета украинскими спецслужбами для популяризации деструктивных идей

  • Спецслужбы Украины используют популярные иностранные мессенджеры и некоторые интернет-ресурсы для вовлечения граждан России, прежде всего молодежи, в противоправную деятельность и продвижения субкультуры, пропагандирующей суицид, насилие и вражду, реализацию мошеннических схем и вымогательства денежных средств, сообщили в ЦОС.
  • В ФСБ напомнили, что в 2018 году в ходе нападения на Политехнический колледж в Керчи, осуществленного при координации украинского куратора, погибли 20 человек, 67 были ранены.
  • С указанного времени, по данным ведомства, было совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 — ранены.
  • На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений, уточнили в ФСБ.
  • При этом администраторы интернет-групп, распространяющих идеи насилия и массовых убийств, отметили в ЦОС, зачастую являются и модераторами так называемых сват-сообществ для массовых рассылок ложных угроз террористического характера, а также популяризации деструктивных идей среди российской молодежи.