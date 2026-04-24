ФСБ: сторонники неофашистской идеологии хотели взорвать машину руководства Роскомнадзора

Руководителем группы, по информации ведомства, был житель Москвы 2004 года рождения.

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, направленный против руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства, передаёт РИА Новости в пятницу, 24 апреля.

«Восемнадцатого апреля предотвращен террористический акт. В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, группа планировала подорвать автомобиль руководства Роскомнадзора с помощью самодельного взрывного устройства. Руководителем группы был житель Москвы 2004 года рождения. При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли взрывное устройство массой около одного килограмма, гранату Ф-1, огнестрельное оружие, средства связи, а также атрибутику неонацистского характера и символику украинских военизированных формирований, говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

В ФСБ добавили, что руководство и сотрудники Роскомнадзора, а также члены их семей получают угрозы физической расправы, на них совершают вооруженные нападения и экстремистские акции. Занимаются этим, утверждает ведомство, координируемые из-за границы молодые граждане России, в том числе несовершеннолетние.