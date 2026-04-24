Видео задержания участников подготовки теракта против РКН показала ФСБ

Участники подготовки покушения на руководство Роскомнадзора были задержаны по местам проживания.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания участников подготовки теракта в отношении руководства Роскомнадзора. Как уточнили в ведомстве, молодые люди были задержаны по местам проживания.

18 апреля спецслужбы предотвратили попытку взорвать автомобиль руководства Роскомнадзора. Сотрудниками ФСБ были задержаны семеро россиян из Москвы, Уфы, Новосибирска и Ярославля. 22-летний главарь группы из Москвы открыл стрельбу по сотрудникам и был нейтрализован. В ходе обысков у злоумышленников изъяли нацистскую символику и оружие, включая огнестрельное.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили взрыв у объектов Министерства обороны в Москве. Гражданин России действовал в интересах украинских террористических организаций и должен был подорвать самодельное взрывное устройство.