Видео задержания участников подготовки теракта против РКН показала ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания участников подготовки теракта в отношении руководства Роскомнадзора. Как уточнили в ведомстве, молодые люди были задержаны по местам проживания.
18 апреля спецслужбы предотвратили попытку взорвать автомобиль руководства Роскомнадзора. Сотрудниками ФСБ были задержаны семеро россиян из Москвы, Уфы, Новосибирска и Ярославля. 22-летний главарь группы из Москвы открыл стрельбу по сотрудникам и был нейтрализован. В ходе обысков у злоумышленников изъяли нацистскую символику и оружие, включая огнестрельное.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили взрыв у объектов Министерства обороны в Москве. Гражданин России действовал в интересах украинских террористических организаций и должен был подорвать самодельное взрывное устройство.