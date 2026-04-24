Видео задержания участников подготовки теракта против РКН показала ФСБ

18 апреля спецслужбы предотвратили попытку взорвать автомобиль руководства Роскомнадзора. Сотрудниками ФСБ были задержаны семеро россиян из Москвы, Уфы, Новосибирска и Ярославля. 22-летний главарь группы из Москвы открыл стрельбу по сотрудникам и был нейтрализован. В ходе обысков у злоумышленников изъяли нацистскую символику и оружие, включая огнестрельное.