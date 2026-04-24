38 ударов арматурой: 10 лет назад произошла резня в доме полковника МВД Андрея Гошта

Андрей Гошт начинал службу рядовым участковым в 1991 году, а к 2015-му дорос до замначальника штаба главка. За ним закрепилась репутация неподкупного офицера, который боролся с криминалитетом, контрафактным алкоголем и хищениями нефти.
В роковую субботу в доме собралась вся семья. Супруга Светлана, пожилые родители Вильгельм и Наталья, невестка Елена с семилетней дочерью и 27-летняя племянница Светлана Потолкова. Брат Евгений тогда был на дежурстве. Бандиты проникли через ветхий забор со стороны поля и попали внутрь. Хозяева забыли запереть дверь.
Четверо преступников расправились с людьми, нанеся от 12 до 38 ударов черенками лопат и арматурой. Первыми убили спящих стариков, затем — полковника с женой. На втором этаже погибла невестка, а племянница не успела дозвониться в полицию. Налётчики забрали технику и сервер с записями камер, который позже утопили в реке.
Утром вернувшийся брат обнаружил тела. Следователи быстро нашли убийц. Ими оказались мигранты из Средней Азии: Роман Фаталиев, Орхан Зохрабов, Ислам Бабаев и главарь Махмадали Ахмадов. Их взяли при попытке уйти через границу Таджикистана. Как выяснилось, дом выбрали случайно, объезжая сёла.
В январе 2017 года присяжные признали всех виновными. Ахмадов и Фаталиев получили пожизненные сроки, остальные — 25 и 26 лет. Версия заказного убийства не подтвердилась, хотя близкие полковника уверены, что банду на семью натравили те, кому Гошт мешал своей принципиальностью.
