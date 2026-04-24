В Дудинке водитель грузовика предстанет перед судом за гибель школьницы

В Дудинке водитель грузовика предстанет перед судом за гибель 15-летней школьницы. По версии прокуратуры Красноярского края, в феврале 2026 года девочка в яркой куртке со светоотражателями переходила дорогу на перекрестке Полярной и Северного обхода.
В тот же момент водитель большегруза выезжал с второстепенной улицы. Он не уступил дорогу пешеходу — школьница оказалась под колесами и погибла на месте.
Сотрудники выяснили, что на перекрестке мужчина не снизил скорость и не заметил школьницу заранее, хотя условия позволяли это сделать. Специальный эксперимент на месте подтвердил: из кабины пешеход виден издалека.
Кроме того, грузовик двигался без техосмотра и тахографа. Водитель раскаялся, но вину признал лишь частично.
Горожанин грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности.