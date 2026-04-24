Установлены причины смертельного ДТП с маршруткой

Уточняется, что авария произошла вечером 10 октября 2025 года на 72-м километре автодороги Р-31 «Бобруйск — Мозырь — граница Украины». Маршрутка Минск — Мозырь врезалась в полуприцеп трактора, а затем столкнулась со встречным Volkswagen.
В ходе следствия установлено, что 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со скоростью 101 км/ч вместо разрешенных 90 и проявил невнимательность за рулем. В маршрутке ехали 14 пассажиров, никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.
«В результате ДТП шесть человек погибли, семь получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Кроме того, были госпитализированы водитель и пассажир Mercedes.
В СК добавили: в ходе следственных экспериментов подтвердилось, что водитель маршрутки мог вовремя заметить попутный автопоезд с оранжевым проблесковым маячком. В то же время фигурант уверял следователей, что фонари и мигалка на сцепке не были включены.
Однако очевидцы подтвердили, что оранжевый маячок на тракторе работал. По словам одного из пострадавших, яркую мигалку на тракторе он увидел сразу, когда выбрался из поврежденной маршрутки.
Также сотрудники СК выяснили, что во время поездки пассажиры маршрутки просили водителя не лихачить, но тот не реагировал на просьбы. Одна из женщин решила не подвергать риску свою жизнь и вышла незадолго до ДТП.
При этом автотехническая экспертиза выявила неисправности тормозной системы и ходовой части маршрутки, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств.
Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 УК. Свою вину он не признал.