ФСБ: главаря готовивших теракт против руководства РКН ликвидировали

Предполагаемый лидер группы, которая, по версии ФСБ, готовила теракт против руководства Роскомнадзора, был убит при задержании. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Главарь террористической группы… при задержании оказал вооруженное сопротивление», — заявили в ЦОС. Указывается, что убитый — житель Москвы 2004 года рождения.

В ведомстве также заявили о задержании семи человек в Москве, Ярославле, Новосибирске и Уфе. Согласно пресс-релизу, эти люди — сторонники «праворадикальной и неофашистской идеологии», которых завербовали украинские спецслужбы «посредством мессенджера Telegram».