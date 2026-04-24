«Ткань или пластик?»: Загадочный белый материал облепил деревья в пригороде Хельсинки

По информации издания, в среду вечером супружеская пара во время прогулки заметила со стороны странный материал, свисающий с деревьев. Происхождение находки вызвало у них недоумение, а идентифицировать эту субстанцию им так и не удалось. Свидетели происшествия затруднились идентифицировать субстанцию.
«Мы смотрели примерно с расстояния 500 метров и затем начали задумываться, что висит на деревьях. Я не уверен, была ли это ткань или пластик», — рассказал газете один из очевидцев.
Само издание также не даёт однозначного ответа о природе загадочного материала.
На днях глава дипломатического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что официальный Кишинёв пытается замалчивать экологическое бедствие на Днестре, которое приводит к гибели реки. По словам министра, власти непризнанной республики уже направили обращения в Евросоюз и ОБСЕ с просьбой организовать независимую экспертизу качества воды.
