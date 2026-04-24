Вербовка подростков и атаки на школы — НАК раскрыл масштаб угрозы

Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК) сообщает, что после нападения 2018 года на Политехнический колледж в Керчи в России совершено 20 атак на образовательные учреждения, в результате которых погибли 57 человек.
По данным НАК, в ходе той атаки в Керчи погибли 20 человек, 67 получили ранения. С тех пор, как уточняется, зафиксированы новые нападения на учебные заведения, в которых пострадали 203 человека.
В комитете заявили, что противник продолжает попытки вовлечения молодежи в противоправную деятельность. Для этого используются возрастные и психологические особенности подростков, а также недостаточно сформированные ценностные установки и критическое мышление.
Как отмечается, для поиска потенциальных исполнителей применяются программные средства и технологии искусственного интеллекта. Работа ведется через закрытые группы в мессенджерах и социальных сетях, где распространяются идеи насилия и провоцируются вооруженные нападения.
По информации НАК, на стадии подготовки удалось пресечь 306 подобных преступлений. Расследования по выявленным эпизодам продолжаются.
