Бывшего главу ФСС Ингушетии просят посадить на 12 лет за растрату 14 млн рублей

Гособвинение запросило для бывшего руководителя ингушского отделения Фонда социального страхования Якуба Белхороева суровый приговор — 12 лет колонии общего режима. Чиновника уличили в хищении почти 14 миллионов бюджетных рублей, которые он раздал родственникам и знакомым под видом фальшивых страховок по несчастным случаям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.
В ходе прений в Пресненском суде Москвы прокурор Светлана Тарасова озвучила свои требования к подсудимому. Помимо длительного срока заключения, она попросила назначить Белхороеву штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, после освобождения ему могут запретить на три года работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Следствие и суд установили, что глава регионального ФСС провернул аферу с бюджетными деньгами. Он придумал несколько вымышленных несчастных случаев на производстве, чтобы оформить страховые выплаты. В итоге почти 14 миллионов рублей (точнее, 13,9 млн) ушли его бывшей жене, товарищам и знакомым.
По версии обвинения, бывшая супруга чиновника Танзила Полонкоева получила таким образом 3,3 миллиона рублей. Исса Цечоев — три миллиона, Мустафа Богатырев — 2,1 миллиона, а Муса Багатырев — 2,9 миллиона рублей. Отдельная сумма в 2,6 миллиона рублей была перечислена Беслану Точиеву, который, как выяснилось, скончался еще на стадии предварительного расследования.
Для всех этих людей прокурор также потребовала реальные сроки, так как их считают соучастниками особо крупной растраты. Для Мусы Багатырева и Мустафы Богатырева гособвинение просит по четыре года колонии и штрафы по 500 тысяч рублей каждому. Иссе Цечоеву и Танзиле Полонкоевой могут дать по три года строгого режима и оштрафовать на 400 тысяч рублей.