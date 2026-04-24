Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ задержали хабаровчанку, которая прошла курсы терроризма на дому и вербовала сообщников

В Хабаровске 59-летнюю местную жительницу обвинили в подготовке терактов на стратегически важных объектах города. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: Life.ru

«Утверждено обвинительное заключение в отношении 59-летней местной жительницы», — проинформировали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, женщина была сторонницей террористического сообщества и планировала совершить атаку на выбранном объекте инфраструктуры. Для этого она самостоятельно освоила в домашних условиях изготовление зажигательных устройств и взрывчатки, а также завербовала двух соучастников-хабаровчан.

Противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ. Фигурантке инкриминируется несколько статей: покушение на теракт, прохождение обучения в целях терроризма, участие в экстремистской и террористической организациях, а также вовлечение других лиц в преступную деятельность.

Свою вину обвиняемая признала частично, уточнили в прокуратуре. При этом она утверждает, что не желала гибели военнослужащих. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в 1-й Восточный окружной военный суд.

Ранее Life.ru сообщал, что в Калужской области под стражу отправилась бывший продюсер федеральных средств массовой информации, которой предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности (205.2 УК РФ). Поводом для уголовного преследования стали записи, обнаруженные сотрудниками регионального УФСБ в социальных сетях женщины.

