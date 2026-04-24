«Пассажиры неоднократно просили водителя снизить скорость, но он их игнорировал». СК установил причину ДТП с маршруткой под Светлогорском с шестью погибшими

Следственный комитет раскрыл причину ДТП с маршруткой в Светлогорском районе с шестью погибшими.
Авария произошла 10 октября 2025 года. На 72-м километре Р-31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины 46-летний водитель маршрутки Mercedes выполнял рейс из Минска в Мозырь. В какой-то момент он допустил столкновение с задней частью полуприцепа трактора. После этого маршрутка выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль Volkswagen (подробнее мы писали здесь).
В момент дорожно-транспортного происшествия в микроавтобусе было 14 пассажиров. Ни один из них не был пристегнут ремнями безопасности.
«В результате ДТП 6 человек погибли, 7 получили травмы различной степени тяжести. Водителя легкового автомобиля госпитализировали с легкими телесными повреждениями, его пассажира — с менее тяжкими», — сообщили в СК.
В ходе расследования уголовного дела проводились следственные эксперименты. Они подтвердили, что у водителя маршрутки была объективная возможность своевременно заметить двигающийся в попутном направлении автопоезд. Транспортное средство было обозначено проблесковым маячком оранжевого цвета.
На допросах фигурант давал противоречивые доказательства. С его слов, виновником аварии является тракторист, который управлял сцепкой с выключенными осветительными приборами и без световых элементов. Но данные заявления были опровергнуты следователями. Установлено, что проблесковый маячок на тракторе был исправен, он работал в момент столкновения.
«В частности, один из потерпевших сообщил — выбравшись из поврежденного микроавтобуса, первое, что он заметил в темноте это яркий оранжевый проблесковый сигнал», — уточнили в ведомстве.
Следствием также установлено, что водитель маршрутки ехал с превышением скорости на 11 километров в час (на указанном участке дороги максимальная разрешенная скорость составляет 90 километров в час). Также он проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке и ее изменениям, не обеспечил постоянный контроль за безопасным движением.
По данным следствия, пассажиры неоднократно просили водителя маршрутки снизить скорость, но он игнорировал их обращения.
«Также была установлена одна из пассажирок, которая, испугавшись манеры вождения обвиняемого, отказалась от поездки и покинула транспортное средство незадолго до аварии», — привели подробности в Следственном комитете.
Проведенная автотехническая экспертиза показала, что водитель микроавтобуса управлял транспортным средством с неисправностями тормозной системы и ходовой части. При их наличии по Правилам дорожного движения запрещается эксплуатация автомобиля.
Водителю предъявлено обвинение по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, тяжкого телесного повреждения, смерть двух или более лиц.
Вину в совершенном преступлении фигурант не признал.
Ранее пылевое облако на трассе Могилев — Бобруйск привело к ДТП с пятью авто.
Тем временем разрушивший историческую каплицу водитель получил приговор и несколько крупных счетов.
Кроме того, в Пинске Mercedes насмерть сбил подростка на электросамокате.