ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 23-м километре Киевского шоссе

На 23-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии устанавливаются, информация о пострадавших уточняется.
В Telegram-канале Дептранса добавили, что движение в сторону центра затруднено.
20 апреля женщина на «мерседесе» устроила массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария унесла жизни двух человек. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Женщину задержали, в момент аварии она была пьяна. Фигурантке грозит до 15 лет колонии. Столичный суд арестовал ее на два месяца.