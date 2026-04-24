Задержаны новосибирцы, готовившие теракт на руководителей Роскомнадзора

В Новосибирске задержали подозреваемых в подготовке террористического акта в отношении руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщили в ФСБ России.
По данным ведомства, всего в разных городах страны, включая Новосибирск, выявили семь человек, причастных к подготовке преступления. Их задержали в ходе оперативных мероприятий.
В спецслужбе сообщили, что в результате проведенных мероприятий в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины через мессенджер Telegram и участвовавших в подготовке указанного преступления.
Уточняется, что фигуранты являются гражданами России. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации их действий.
В ФСБ добавили, что противоправная деятельность была пресечена на стадии подготовки.