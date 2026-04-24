Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Красноярского края потушили лесной пожар

За минувшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали один лесной пожар на площади 2 га в Минусинском лесничестве.

В Красноярском крае за минувшие сутки ликвидировали один лесной пожар — возгорание на площади 2 га находилось в окрестностях села Знаменка Минусинского округа. На месте работали четыре человека и одна спецмашина.

По предварительной версии Лесопожарного центра, возгорание произошло из-за перехода огня с соседних земель. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются инспекторы.

По оперативной информации на утро 24 апреля, в нашем регионе лесных пожаров нет.

Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.