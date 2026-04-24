На юге Красноярского края потушили лесной пожар

В Красноярском крае за минувшие сутки ликвидировали один лесной пожар — возгорание на площади 2 га находилось в окрестностях села Знаменка Минусинского округа. На месте работали четыре человека и одна спецмашина.
По предварительной версии Лесопожарного центра, возгорание произошло из-за перехода огня с соседних земель. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются инспекторы.
По оперативной информации на утро 24 апреля, в нашем регионе лесных пожаров нет.
Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.