В Новокузнецке частично обрушился аварийный жилой дом

В Новокузнецке на улице Челюскина обрушилась часть жилого дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Денис Ильин. По его словам, здание было признано аварийным.

В Новокузнецке на улице Челюскина обрушилась часть жилого дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Денис Ильин. По его словам, здание было признано аварийным.

Господин Ильин отметил, что о расселении жителей уведомили в прошлом году. Некоторые из них отказались покидать квартиры. При инциденте никто не пострадал — обрушились конструкции той части здания, где никто не жил. На месте работают профильные службы.

По словам главы города, сейчас администрация ограничила доступ в здание. Жителям повторно предложили переехать в маневренный фонд до момента, пока аварийные здания не выкупят. Денис Ильин уточнил, что это произойдет уже в этом году.