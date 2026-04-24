Москвича, выращивавшего коноплю в доме своей матери, задержали в Чехове

Силовики задержали москвича, который в течение нескольких лет выращивал каннабис в частном доме своей матери в деревне Ивачково муниципального округа Чехов. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— По предварительным данным, злоумышленник, изучив специальную литературу, оборудовал в частном доме, принадлежащем его матери и расположенном в деревне Ивачково, теплицы с системами освещения и вентиляции. На протяжении нескольких лет он культивировал коноплю, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
В доме правоохранители нашли 58 кустов каннабиса, а также четыре коробки с марихуаной общей массой свыше одного килограмма. В отношении москвича возбудили уголовное дело. Его отправили в СИЗО.
Ранее в поселке Вербилки в Талдомском городском округе Подмосковья задержали мужчину за выращивание каннабиса. У него обнаружили 12 кустов конопли. Подозреваемый культивировал ее на чердаке дома. В его отношении возбудили уголовное дело. Фигурант находится под домашним арестом.