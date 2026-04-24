Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яна Петерселя заключили под стражу в Самаре

Самарский областной суд оставил в силе приговор о заключении под стражу на 2 месяца.

Источник: Комсомольская правда

Самарский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу на два месяца Я. Петерселя, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств. Мужчина скрывался от следствия, его объявили в международный розыск, однако позже он добровольно вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

«Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об заключении Петерселя под стражу на 2 месяца. Не согласившись с принятым решением, защитник мужчины обжаловал его в апелляционном порядке и просил суд отменить постановление», — рассказали в пресс-службе.

Областной суд не нашел оснований для отмены, признав выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.