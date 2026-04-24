Яна Петерселя заключили под стражу в Самаре

Самарский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу на два месяца Я. Петерселя, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств. Мужчина скрывался от следствия, его объявили в международный розыск, однако позже он добровольно вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.