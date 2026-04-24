Под Новосибирском раскрыли кражу мотоцикла

Похищенный транспорт нашли и вернут владельцу.

Источник: пресс-служба МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области полицейские раскрыли кражу мотоцикла «ИЖ Планета-4». С заявлением в полицию обратился 27-летний житель Здвинского района, который обнаружил пропажу транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, — сообщили в региональном МВД.

Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. По данным правоохранителей, мужчина знал, что хозяин долгое время отсутствует, проник на территорию дома и похитил мотоцикл с веранды.

После этого он продал транспорт, а деньги потратил на личные нужды. В ходе оперативных мероприятий мотоцикл нашли — его изъяли и вернут владельцу после следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.