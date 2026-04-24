ФСБ сообщила об угрозах, поступающих в адрес руководства Роскомнадзора

Сотрудники Роскомнадзора и их родственники получают угрозы и становятся жертвами нападений со стороны людей, действующих под влиянием украинских спецслужб. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
— В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты, — передает сообщение ведомства РИА Новости.
Также ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителей Роскомнадзора в Москве. По информации ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства. Предполагаемый организатор, житель столицы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
Позже в Сети появились кадры задержания участников группы, готовивших покушения на руководителей Роскомнадзора. По данным ФСБ, задержанные во время допросов заявили, что состояли в закрытых чатах, где обсуждали подготовку покушений.