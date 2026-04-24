Один человек пострадал в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве

Один человек получил травмы в результате ДТП с участием шести машин на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил информированный источник.

Один человек получил травмы в результате ДТП с участием шести машин на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил информированный источник.

— На 23-м километре Киевского шоссе произошло ДТП в сторону центра. Произошло столкновение шести автомобилей, в том числе трех автомобилей такси, — передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

С пострадавшим работают медики. О состоянии его здоровья не уточняется.

На месте ДТП находятся экстренные службы. Из-за аварии перекрыто три полосы в сторону столицы. Сотрудники ДПС установят обстоятельства произошедшего.