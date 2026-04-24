Пермские силовики задержали 47 преступников, находившихся в федеральном розыске

Во время операции, проведенной в Пермском крае, были задержаны 47 человек, ранее объявленные в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.

Источник: Российская газета

Кроме сотрудников ФСИН, в «Розыске» приняли участие представители МВД, Росгвардии, ГУФССП и министерства обороны РФ. Они проверили сотни адресов, где могли укрываться сбежавшие от правосудия преступники.

В Соликамске был задержан 27-летний мужчина, осужденный по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он не явился в суд на чтение приговора, мужчине тогда вынесли наказание в виде трех лет лишения свободы.

Он скрывался у себя дома, и родственники заявили силовикам, что преступник здесь не показывается. Однако оперативники отыскали мужчину, спрятавшегося в тумбочке. Сейчас он поедет в колонию отбывать назначенное судом наказание.

Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин отметил, что нельзя допускать ухода преступников от ответственности.