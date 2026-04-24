Разлив нефти в море: в Новороссийске арестовано иностранное судно

Инцидент с разливом нефтепродуктов произошел 26 марта. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 40 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца было направлено требование о добровольном возмещении вреда, которое до настоящего времени исполнено не было. Ранее по требованию Росприроднадзора капитан порта Новороссийск запретил иностранному судну покидать морскую гавань.
«Черноморо-Азовское морское управление обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края и попросило наложить арест на судно Hanuman в качестве предварительных обеспечительных мер из-за разлива нефтепродуктов, а также установить запрет на выход из морского порта Новороссийск до предъявления и взыскания с судовладельца причиненного Черному морю вреда», — сказано в сообщении.
По сообщению ведомства, суд удовлетворил иск. Судно арестовано, капитану порта запрещено выдавать разрешение на его выход. Черноморо-Азовскому морскому управлению, также по решению суда, предстоит до 21 мая обратиться с иском о взыскании вреда.