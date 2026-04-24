В Пермском крае унизивший учителя школьник заплатит компенсацию

Школьник, оскорбивший и унизивший учителя, выплатит компенсацию, сообщает Березниковский городской суд.
В ноябре 2025 года в одной из березниковских школ девятиклассник опоздал на урок химии. Учитель сделала ему замечание, попросила выйти из класса и зайти снова, спросив разрешения. Подросток возмутился, показал учителю неприличный жест рукой, вышел из кабинета.
«Через некоторое время он вернулся, но учитель не разрешила ему войти в класс, на что школьник в присутствии других учеников оскорбил педагога по национальному признаку и нецензурно выразился в её адрес», — рассказали в суде подробности происшествия.
Женщина решила обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. В исковом заявлении она выдвинула требования о компенсации за моральный вред.
Суд учёл доводы педагога, признав, что действия школьника действительно унизили честь и достоинство женщины.
«Суд принял решение о взыскании с ученика компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. В случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов компенсация морального вреда подлежит взысканию с его родителей», — пояснили в суде.
Решение суда пока ещё не вступило в законную силу. Школьник может обжаловать его.