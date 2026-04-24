В Красноярске завели дело после наезда электросамоката на 10-летнюю девочку

Следователи Кировского района Красноярска возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка в результате ДТП с участием электросамоката. Поводом послужила публикация в соцсетях, сообщили в региональном ГСУ СК России.
По предварительным данным, 22 апреля две 16-летние школьницы катались вдвоём на одном электросамокате по улице Красноярский рабочий. На автобусной остановке они сбили на 10-летнюю девочку, которая ждала общественный транспорт. В результате столкновения пострадавшей были причинены телесные повреждения.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
