Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в пьяном ДТП на воронежской трассе

45-летний житель Воронежской области устроил пьяное ДТП с пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

В четверг около 16.30 на автодороге «Богучар — Старая Калитва — Россошь» в Воронежской области пьяный 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, а потом — в кювет, где иномарка перевернулась.

В салоне автомобиля в момент ДТП кроме водителя находилась 31-летняя жительница Россошанского района. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

Позже за медицинской помощью обратился и сам виновник ДТП. При освидетельствовании у него выявили алкогольное опьянение — 1,200 мг/л.

По факту ДТП проводится проверка. Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошла 101 авария. Из них 75 — в Воронеже. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек.