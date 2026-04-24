Два человека пострадали в пьяном ДТП на воронежской трассе

В четверг около 16.30 на автодороге «Богучар — Старая Калитва — Россошь» в Воронежской области пьяный 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, а потом — в кювет, где иномарка перевернулась.
В салоне автомобиля в момент ДТП кроме водителя находилась 31-летняя жительница Россошанского района. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу.
Позже за медицинской помощью обратился и сам виновник ДТП. При освидетельствовании у него выявили алкогольное опьянение — 1,200 мг/л.
По факту ДТП проводится проверка. Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошла 101 авария. Из них 75 — в Воронеже. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек.