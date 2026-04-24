Опасную для человека инфекцию выявили в районе Воронежской области

Карантин по бруцеллёзу животных ввели в селе Ширяево Калачеевского района. Он продлится до 23 декабря 2026 года. Соответствующий проект управления ветеринарии Воронежской области опубликовали на портале регионального правительства.
Очаг заболевания выявили на участке в 700 метрах юго-восточнее дома № 41 на улице Ленина. Неблагополучным пунктом признали территорию всего села.
На время действия карантина в эпизоотическом очаге ввели ряд ограничений. Также на территории села запрещено проведение любых мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных. Речь идёт о ярмарках, выставках, торгах, а также о совместном выпасе скота на пастбищах и водопоях.
Бруцеллёз — это инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает домашний скот, но может передаваться человеку. Оно сопровождается лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем, зачастую опорно-двигательного аппарата. Эта болезнь передается человеку при контакте с больным животным, а также через употребление парного молока, сметаны, масла, мяса без достаточной термообработки. Бактерии бруцеллы обладают устойчивостью к низким температурам, в том числе к замораживанию, но достаточно быстро погибают при кипячении и долгой обработке при высоких температурах.