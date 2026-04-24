Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовившая теракт и вербовавшая сторонников жительница Хабаровска предстанет перед судом

59-летняя местная жительница самостоятельно научилась делать взрывчатку и пыталась привлечь к атаке на стратегический объект двоих горожан. Деятельность пенсионерки пресекли сотрудники ФСБ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Первый Восточный окружной военный суд передано уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Хабаровского края, обвиняемой в подготовке террористического акта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокуратуру региона.

Следствие инкриминирует женщине совершение преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса, включая попытку совершения теракта, прохождение обучения террористической деятельности, а также участие в деятельности экстремистских и террористических организаций.

Разделявшая идеи террористического сообщества обвиняемая самостоятельно обучилась изготовлению самодельных зажигательных устройств и взрывчатых веществ. Она выбрала в качестве цели один из стратегически значимых объектов и попыталась привлечь к реализации плана двоих жителей Хабаровска. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления УФСБ.

В ходе следствия фигурантка признала свою вину лишь частично и заявила, что в ее намерения не входило причинение вреда жизни военнослужащих.