В Челябинской области за сутки на дорогах пострадали четверо детей

За минувшие сутки в Челябинской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Травмы получили пять человек, среди них четверо несовершеннолетних. В большинстве случаев дети находились на улице без сопровождения взрослых. Об этом в пятницу, 24 апреля, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Источник: Pchela.News

Вечером в Челябинске на улице Мамина водитель сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Ещё одно происшествие случилось днём на Комсомольском проспекте: водитель электросамоката на тротуаре наехал на 11-летнего мальчика. У ребёнка диагностировали травму головы, его также доставили в больницу.

В Кыштыме начинающий водитель сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшую увезли в городскую больницу.

В Челябинске на Шоссе Металлургов под колёса автомобиля попала 8-летняя велосипедистка. Девочка получила ушиб колена, ей оказали медицинскую помощь.

В регионе с 20 по 26 апреля проходят профилактические мероприятия, направленные на снижение числа ДТП с участием пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: пешеходам важно переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы, а водителям — снижать скорость перед переходами и быть внимательными на дороге.

Напомним, недавно в Челябинске запустили чат-бот для жалоб на электросамокаты, припаркованные с нарушениями.