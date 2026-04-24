В Челябинской области за сутки на дорогах пострадали четверо детей

Вечером в Челябинске на улице Мамина водитель сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован.
Ещё одно происшествие случилось днём на Комсомольском проспекте: водитель электросамоката на тротуаре наехал на 11-летнего мальчика. У ребёнка диагностировали травму головы, его также доставили в больницу.
В Кыштыме начинающий водитель сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшую увезли в городскую больницу.
В Челябинске на Шоссе Металлургов под колёса автомобиля попала 8-летняя велосипедистка. Девочка получила ушиб колена, ей оказали медицинскую помощь.
В регионе с 20 по 26 апреля проходят профилактические мероприятия, направленные на снижение числа ДТП с участием пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: пешеходам важно переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы, а водителям — снижать скорость перед переходами и быть внимательными на дороге.
