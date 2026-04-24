Низководный мост освободился от затопления в Арзамасе

23 апреля за прошедшие сутки в Нижегородской области не зафиксировано ни одного сообщения о происшествиях, связанных с подтоплениями. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Вода отступила от низководного моста возле деревни Марьевка в Арзамасе и от двух приусадебных участков в СНТ «Санда-2» городского округа Бор.
В общей сложности, на территории 14 муниципалитетов (включающих городской округ Нижний Новгород (Кстовский район), городской округ Арзамас, городские округа Бор, Навашинский, Шатковский, Семеновский, Сергачский, Воскресенский, Починковский, Гагинский, Павловский, Сеченовский, Уренский, Володарский, Краснобаковский) затоплено:
62 придомовых территории.
11 мостовых сооружений, не рассчитанных на подъем воды.
7 участков дорожного полотна.
Ранее автодорога и 16 участков освободились от воды в Нижегородской области.