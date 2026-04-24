Руководитель из Петербурга обманом получил 118 тысяч рублей за фиктивные смены

В Петербурге начальница отдела кадров обманом получила 118 тысяч рублей за ночные смены, которые она на самом деле прогуляла. Теперь ей предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, с июля по ноябрь 2024 года обвиняемая работала руководителем отдела персонала в большой коммерческой компании. Она пользовалась своим служебным положением и каждый месяц вносила в документы ложные сведения. Женщина писала, что якобы работала по ночам. Но на самом деле она никаких переработок не делала и в это время даже не приходила в офис.
— Несмотря на это, бухгалтерия начисляла ей зарплату за выдуманные часы. За несколько месяцев женщина украла таким способом 118 тысяч рублей. Деньги она потратила, — сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Обман раскрылся во время внутренней проверки. После этого компания обратилась в полицию. Следствие собрало достаточно доказательств, и теперь уголовное дело направили во Фрунзенский районный суд. Там его рассмотрят по существу.