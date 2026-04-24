В Полевском в школе № 8 отравились 20 учеников

В Полевском в школе № 8 на признаки отравления пожаловались 20 учеников. Начиная с вечера 23 апреля, об ухудшении здоровья начали сообщать родители школьников. Точное количество заболевших будет установлено позднее.
— Сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора организованы проверочные мероприятия, в том числе в столовой образовательного учреждения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Сотрудники надзорного ведомства изучат документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. По итогам проверки прокуратуры даст правовую оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.
Напомним, что ранее с признаками отравления в больницу обратились 22 ученика гимназии № 116 Екатеринбурга. У детей выявили сальмонеллез. Пищеблок в учебном учреждении закрыли на 30 суток, возбуждено уголовное дело.