В смертельном ДТП под Тихвином столкнулись три автомобиля

Смертельная авария произошла в ночь на 24 апреля в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, около 00:35 на 466-м километре трассы Вологда — Новая Ладога 53-летняя женщина, управлявшая Hyundai Solaris, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ под управлением 44-летнего водителя. От удара ГАЗ отбросило в «Луидор», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Соляриса» погибла на месте. Двое ее пассажиров — трехлетняя девочка и 41-летняя женщина — получили травмы и были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.