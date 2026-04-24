В суде начались слушания по делу бывшего начальника полиции Ростова. В суде стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя УМВД по Ростову и его подчинённого-оперуполномоченного. Обоим инкриминируют коррупционные преступления и финансовые махинации.
Как сообщили в пресс-службе региональных судов, на первом заседании было зачитано обвинительное заключение. Подсудимые отвергли все предъявленные им претензии. Продолжение процесса запланировано на 30 апреля в 14:00.
Уголовное преследование в отношении экс-руководителя ростовской полиции и его коллеги было инициировано в 2025 году. Первому вменяют получение взятки и мошеннические действия, второму — мошенничество и незаконные операции с платёжными средствами.
Согласно материалам следствия, ещё в 2017 году один из фигурантов, занимая должность начальника пятого отдела полиции, якобы принял вознаграждение за оказание покровительства. В качестве оплаты ему были предоставлены элитные туристические путёвки стоимостью свыше 260 тыс. рублей.
В период с 2019 по 2023 год тот же обвиняемый, уже находясь в руководящих должностях УМВД (сначала в качестве заместителя, затем — начальника), совместно с подчинённым организовал схему хищения бюджетных средств. Злоумышленники оформляли выплаты за дни, когда сотрудник фактически не присутствовал на службе, причинив ущерб на сумму более 292 тыс. рублей.
Отдельно отмечается, что оперуполномоченный в 2020 году участвовал в противоправных операциях с банковскими счетами в сговоре с другими лицами.