На Московском проспекте в Воронеже сбили пешехода

Утром 24 апреля в Воронеже у остановки «Бульвар Победы» по направлению к Памятнику Славы сбили пешехода. На вид это взрослый мужчина. О ДТП нам сообщили очевидцы происшествия.
Сбитый человек лежит позади белого китайского кроссовера. Не исключено, что именно под его колеса и попал пешеход.
. Максим ГОРОХОВ.
Рядом с местом ДТП стоит скорая помощь, но пострадавший накрыт простыней и врачей рядом с ним нет, рассказали очевидцы. В поле зрения расположен регулируемый пешеходный переход. Возможно, на нем и сбили человека.
«Комсомолка» выясняет подробности в ГИБДД.