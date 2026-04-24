Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украденный у воронежца «Ленд Ровер» нашли в Ингушетии

Безработный воронежец зарабатывал на жизнь кражей дорогих авто.

Директор одной из воронежских компаний сообщил в полицию о краже принадлежащего ему автомобиля «Ленд Ровер». Заявитель пояснил, что во время праздников оставил автомобиль на подземном паркинге, а позже иномарка пропала.

Оперативники провели расследование, которое вывело на след 40-летнего безработного, ранее судимого за аналогичные преступления. Подозреваемого задержали. В полиции он дал признательные показания. Из-за отсутствия денег и нестабильного заработка мужчина стал похищать дорогие автомобили с помощью устройства для вскрытия и автоматического запуска для перепрошивки системы. На похищенной в Воронеже иномарке подозреваемый поехал в Липецк, где сменил номера, а затем — в Московскую область. В итоге украденный внедорожник изъяли в Ингушетии.

На подозреваемого возбудили уголовное по статье «Кража».Мужчина задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.