Украденный у воронежца «Ленд Ровер» нашли в Ингушетии

Оперативники провели расследование, которое вывело на след 40-летнего безработного, ранее судимого за аналогичные преступления. Подозреваемого задержали. В полиции он дал признательные показания. Из-за отсутствия денег и нестабильного заработка мужчина стал похищать дорогие автомобили с помощью устройства для вскрытия и автоматического запуска для перепрошивки системы. На похищенной в Воронеже иномарке подозреваемый поехал в Липецк, где сменил номера, а затем — в Московскую область. В итоге украденный внедорожник изъяли в Ингушетии.