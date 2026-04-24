Жесткое ДТП с двумя пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде

23 апреля в Нижнем Новгороде, на улице Октябрьской революции, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Данную информацию подтвердили в региональном управлении ГИБДД.
Инцидент случился примерно в 20:20. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, совершая маневр перестроения, не убедился в его безопасности. Это привело к столкновению с автомобилем Hyundai Accent, за рулем которого находился 19-летний юноша. Вследствие удара обе машины оказались на тротуарной части.
Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру Hyundai Solaris. Оба были госпитализированы. В настоящее время все детали произошедшего устанавливаются.
Ранее микроавтобус попал в ДТП в Нижегородской области.