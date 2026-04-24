Многоэтажка в Воронеже лишилась вентиляционной трубы из-за сильного ветра

Железная конструкция упала в палисадник одного из подъездов.

Источник: АиФ Воронеж

Сильный порыв ветра сорвал вентиляционную трубу с крыши 17-этажного дома № 104Б на Московском проспекте. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошёл днём четверга, 23 апреля. Железная конструкция упала в палисадник одного из подъездов. К счастью, в это время там никого не было.

По данным управляющей компании «СтройТехника», при осмотрах вопросов по прочности установки вентиляционная труба не вызывала. Однако после инцидента специалисты проверят крепления всех труб, а также установят новую взамен упавшей.

Напомним, что в день инцидента порывы ветра в Воронеже и области достигали 20 м/с. По шкале Бофорта такой ветер характеризуется как «очень крепкий».