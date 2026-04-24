Лавина сошла на горе Мунку-Сардык, где погибли трое красноярцев

На перевале Мунку-Сардык в Бурятии сошла лавина — под снегом оказались четыре человека, сообщили в республиканском ГУ МЧС России. Недавно там погибли трое жителей Красноярского края.
Как рассказали в ведомстве, утром 24 апреля в службу спасения поступило тревожное сообщение с перевала «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык. По данным от очевидцев, там сошла снежная лавина, под которой оказались четыре человека. Личности пострадавших пока не установлены.
К месту ЧП уже выдвинулись спасатели — 12 человек и одна единица техники от Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также трое спасателей с одной машиной от ПСО-2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Напомним, что недавно трое жителей Красноярского края погибли во время спуска с горы Мунку-Сардык. 18 апреля группа из 15 жителей Красноярска добралась до посёлка Монды и сразу выдвинулась из базового лагеря к вершине. Уже 20 апреля они покорили пик и начали спуск, разбившись на связки со страховкой.
Последняя связка — две женщины и мужчина — отстала от основной группы и не вернулась в лагерь. Выжившие отправились на поиски и нашли тела пропавших. У погибших женщин на лицах обнаружили множественные ссадины. Следователи не исключают, что травмы могли появиться из-за камнепада или падения с высоты. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы.
Вернуться в лагерь планировали 22 апреля. Однако уже в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к трассе и оставили в придорожном кафе записку о гибели троих товарищей, после чего вернулись обратно на место ЧП. Владелец заведения передал тревожное сообщение спасателям.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Суд арестовал главу турфирмы.
