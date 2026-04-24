Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На минувших выходных в Красноярском крае задержали 96 пьяных водителей

У 17 из них не было водительского удостоверения.

Источник: Комсомольская правда

На минувших выходных на дорогах Красноярского края задержали 96 нетрезвых водителей. Об этом рассказали в региональном МВД. 17 нарушителей вовсе не имели водительского удостоверения.

Сотрудники ДПС составили на нарушителей административные материалы. А пятерым грозит уголовное преследование, так как ранее они уже попадались за рулем в пьяном виде.

На предстоящих выходных полицейские будут работать в усиленном режиме. В Госавтоинспекции призывают: безопасность на дороге начинается с вашего решения. Пьяное вождение влечет за собой не только штрафы и лишение прав, но и риск ДТП.