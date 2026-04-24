На минувших выходных в Красноярском крае задержали 96 пьяных водителей

На минувших выходных на дорогах Красноярского края задержали 96 нетрезвых водителей. Об этом рассказали в региональном МВД. 17 нарушителей вовсе не имели водительского удостоверения.
Сотрудники ДПС составили на нарушителей административные материалы. А пятерым грозит уголовное преследование, так как ранее они уже попадались за рулем в пьяном виде.
На предстоящих выходных полицейские будут работать в усиленном режиме. В Госавтоинспекции призывают: безопасность на дороге начинается с вашего решения. Пьяное вождение влечет за собой не только штрафы и лишение прав, но и риск ДТП.