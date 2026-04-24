В Москве пассажир метро упал на рельсы, засмотревшись в телефон

«Инцидент произошел на Сокольнической линии Московского метрополитена. На станции “Красносельская” пассажир, смотря в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь непосредственно перед прибывавшим электропоездом», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что благодаря профессионализму машиниста состава трагедии удалось избежать. «Электропоезд остановился в критической близости от упавшего человека. Незамедлительно на место происшествия прибыли полицейские 1-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене. Пассажир был поднят на платформу и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — отметили в главке.
В отношении молодого человека составлен административный материал по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований транспортной безопасности). Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Сотрудники полиции также провели с гражданином профилактическую беседу: подробно разъяснили правила безопасного поведения на платформе, рассказали о реальных случаях тяжелых травм и гибели людей, отвлекшихся на гаджеты. Особое внимание уделили тому факту, что даже экстренное торможение не гарантирует безопасность — тормозной путь поезда метро может составлять десятки метров.