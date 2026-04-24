В Москве пассажир метро упал на рельсы, засмотревшись в телефон

В ГУ МВД добавили, что благодаря профессионализму машиниста состава трагедии удалось избежать. «Электропоезд остановился в критической близости от упавшего человека. Незамедлительно на место происшествия прибыли полицейские 1-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене. Пассажир был поднят на платформу и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — отметили в главке.