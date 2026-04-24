В Красноярске две школьницы на электросамокате сбили ребенка

22 апреля на в Красноярске две 16-летние школьницы, передвигаясь вместе на одном электросамокате, сбили девочку, которая ждала автобус на остановке. Региональный Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».
По версии правоохранительных органов, все произошло на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» (около торгового центра «Красноярье»). Пострадавшей девочке потребовалась медицинская помощь.
Сам момент аварии попал на камеру наружного наблюдения, а затем — в социальные сети города.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.