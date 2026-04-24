В Перми у предпринимателя изъяли 171 кг свинины и шпика без документов

Больше ста килограммов свинины без документов изъяли у предпринимательницы в Перми, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Ведомство провело внеплановую проверку индивидуального предпринимателя. Девушка занимается хранением и продажей продукции животного происхождения на складе в Перми.
В морозильной камере нашли 127 кг свиного шпика безо всякой маркировки. Ещё на 21 кг замороженного супового набора и 23 кг шпика у предпринимателя не оказалось ветеринарных сопроводительных документов. А это значит, что нельзя проверить происхождение мяса, его безопасность и эпизоотическое благополучие территории, откуда его привезли.
Всю продукцию — 171 кг — признали небезопасной. Её поместили на изолированное хранение и запретили продавать.
21 апреля Россельхознадзор привлёк предпринимателя к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Ей назначили штраф и выдали предписания об устранении нарушений.