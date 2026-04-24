Лесной пожар в Пинском районе еще тушат: задействовано более 100 человек

Из-за сильного ветра быстро остановить продвижение огня не удалось, задействованы дополнительные силы и средства.

Источник: Telegram / Минлесхоз

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Лесной пожар Пинском районе локализован, в тушении задействовано более ста человек, сообщил Sputnik главный лесничий Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Александр Матюшевский.

Возгорание леса произошло в районе обеда в четверг. Из-за сильного ветра быстро остановить продвижение огня не удалось. Потребовалось привлечь дополнительные силы и средства.

«Площадь возгорания составляет 116 гектаров. На тушении пожара задействовано более ста человек: сотрудники лесхозов, МЧС, сельхозорганизаций. Около 21:00 четверга мы локализовали пожар, работали всю ночь, сегодня продолжаем тушение», — сказал Матюшевский.

По словам главного лесничего, сейчас главная задача — это не дать огню распространиться. Для разведки используется квадрокоптер.

Он уточнил, что обнаружить пожар удалось благодаря системе видеонаблюдения «Лесной страж».

В ведомстве обратили внимание, что сегодня во всех районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов.